Газизов заявил, что трансфер Гамида Агаларова в «Ахмат» является удачной сделкой для «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу перехода нападающего Гамида Агаларова из уфимского клуба в «Ахмат».

Отмечается, что грозненская команда заключила с 21-летним футболистом трехлетний контракт. Согласно данным портала Transfermarkt, уфимцы заработали на данной сделке 3,5 миллиона евро.

– Что касается выбора «Ахмата», то на сегодня это наш совместный проект. Это удачная для нас сделка и проект для Гамида. Поэтому будем двигаться дальше, – цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, что Агаларов выступал за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах.