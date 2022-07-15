Экс-наставник «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев скончался в возрасте 74 лет

В пятницу, 15 июля, стало известно о том, что бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает клубная пресс-служба красно-белых.

В данный момент причины смерти отечественного специалиста не разглашаются. Согласно информации различных СМИ, тренер скончался у себя дома.

Напомним, что Ярцев является воспитанником академии костромского футбола. За «Спартак» он выступал с 1977 по 1980 годы, став с москвичами чемпионом СССР.

В качестве тренера Ярцев привел красно-белых к победе в чемпионате России в 1996 году. Также в своей карьере он руководил сборной России (2003-2005).