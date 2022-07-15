Эриксен официально подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Кристианом Эриксеном.

Отмечается, что трудовое соглашение 30-летнего датчанина с «красными дьяволами» рассчитано до конца сезона-2024/25.

Напомним, что с 1 июля этого года Эриксен пребывал в статусе свободного агента после того, как он покинул «Брентфорд». В прошедшем сезоне полузащитник отыграл 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных паса.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Аякса», «Интера» и «Тоттенхэма». В составе сборной Дании хавбек провел 115 встреч (38 голов).