Дзюба остался недоволен предложением «Сочи» по зарплате

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может стать игроком «Сочи» этим летом.

Как сообщает портал «Метарейтинг», 33-летний футболист ведет переговоры с сочинской командой. Отмечается, что руководство «барсов» предлагает футболисту контракт с зарплатой в один миллион евро за сезон плюс бонусы, однако форвард хочет получать более крупную сумму.

Ранее стало известно, что Дзюба поддерживает свою физическую форму в расположении «Рубина».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.