Борис Игнатьев – о Ярцеве: Великий футболист, который нашел себя в футбольном деле по-настоящему

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на появившуюся новость о том, что экс-наставник «Спартака» Георгий Ярцев скончался в возрасте 74 лет.

Отметим, что в данный момент причины смерти отечественного специалиста не разглашаются. Согласно информации различных СМИ, тренер скончался у себя дома.

– Это большая потеря, конечно же, для семьи, для всех тех, кто его хорошо знал, кто шел бок о бок с ним. Замечательный был человек. Великий футболист, который нашел себя в футбольном деле по-настоящему. Это удар, честно говоря. Соболезную семье, – цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что будучи футболистом Ярцев в составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1979 году. В качестве тренера Ярцев привел красно-белых к победе в чемпионате России в 1996-м. Также в своей карьере он руководил сборной России (2003-2005).