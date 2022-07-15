Экс-защитник «Зенита» Смольников станет игроком «Торпедо»

Московское «Торпедо» подписало контракт с бывшим защитником «Зенита» и сборной России Игорем Смольниковым. Об этом сообщает Чемпионат.

Отмечается, что трудовое соглашение 33-летнего футболиста с командой РПЛ рассчитано до конца сезона-2022/23.

Напомним, Смольников выступал за Зенит с 2013 по 2020 годы. Всего в составе сине-бело-голубых он провел 199 матчей, забил 10 голов и отдал 20 результативных передач. Вместе с петербуржцами игрок стал трехкратным чемпионом России.

С 1 июля Смольников пребывает в статусе свободного агента после того, как он покинул тульский «Арсенал».

Добавим, что футболист находился в клубной системе «Торпедо» с 2006 по 2008 годы. За сборную России он отыграл 30 встреч.