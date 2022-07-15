Все матчи первого тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о Ярцеве

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что матчи первого тура лиги будут начинаться с минуты молчания в память о бывшем главном тренере «Спартака» и сборной России Георгии Ярцеве.

Отметим, что в пятницу, 15 июля, отечественный специалист скончался в возрасте 74 лет. На данный момент причины его смерти не разглашаются. Согласно информации различных СМИ, тренер скончался у себя дома.

Напомним, что будучи футболистом Ярцев в составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1979 году. В качестве тренера Ярцев привел красно-белых к победе в чемпионате России в 1996-м. Также в своей карьере он руководил сборной России (2003-2005).

Игры первого тура чемпионата России пройдут с 15 по 17 июля. Новый сезон РПЛ стартует с матча «Химки» – «Зенит».