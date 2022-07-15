Родригао и Вендел выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч первого тура РПЛ с «Химками»

Супермодель с ракеткой. Как Мария Шарапова стала самой известной россиянкой на Земле

Цикл публикаций, посвященный 30-летию российского спорта, продолжает статья о теннисистке, сумевшей не только одержать множество побед на корте, но и преобразовать их в сотни миллионов долларов и статус всемирной шоу-звезды.