Родригао и Вендел выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч первого тура РПЛ с «Химками»

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Зенита» на матч первого тура чемпионата России в сезоне-2022/23.
Отметим, что очная встреча команд состоится в пятницу, 15 июля. Начало – в 20:00 мск. Главным арбитром игры назначен Евгений Кукуляк (Калуга).
«Химки»: Лантратов, Боженов, Тихий, Никитин, Филин, Идову, Черный, Глушаков, Гбане, Ломовицкий, Руденко.
«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Родригао, Сутормин, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
Добавим, что по итогам прошедшего сезона подопечные Сергея Семака стали чемпионами России. Что касается «Химок», то подмосковная команда сохранила свою прописку в РПЛ, оказавшись сильнее «СКА-Хабаровска» (0:1, 3:0) в стыковых матчах.
источник: «Советский спорт»