Нападающий «Спартака» Шитов арендован «Крыльями Советов» до лета 2023 года

Нападающий «Спартака» Владислав Шитов проведет сезон-2022/23 в составе «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Отмечается, что команды заключили между собой арендное соглашение по 19-летнему футболисту, рассчитанное до 30 июня 2023 года. В составе волжан игрок будет выступать под 73-м номером.

Напомним, что Шитов находился в клубной системе «Спартака» с 2015 года. Всего в составе красно-белых он отыграл два матча.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 28 встречах второй команды москвичей, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.