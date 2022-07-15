«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Марезом

«Манчестер Сити» на своем официальном сайте сообщил о том, что фланговый нападающий Рияд Марез подписал новый контракт с клубом.

Согласно данным источника, 31-летний алжирец заключил с командой трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2024/25.

Напомним, что Марез выступает за «Манчестер Сити» с лета 2018 года. Всего в составе команды он отыграл 188 матчей, забил 63 гола и отдал 45 результативных передач. Вместе с «горожанами» форвард стал трехкратным чемпионом Англии.