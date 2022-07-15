ЦСКА представил свою игровую форму на сезон-2022/23 (фото)

Пресс-служба московского ЦСКА представила три комплекта формы команды на сезон-2022/23.

Отметим, что в домашнем комплекте формы армейцев присутствуют красный и синий цвета, а в гостевом – белый. Что касается третьей формы, то он выполнен в светло-синих и темно-синих тонах.

Добавим, что участие в презентации формы принимали футболисты столичного клуба, а именно защитник Игорь Дивеев и нападающий Федор Чалов.

В матче первого тура РПЛ ЦСКА сыграет дома с «Уралом». Встреча состоится 16 июля.