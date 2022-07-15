Агент форварда ЦСКА Гайча не готов комментировать интерес других клубов к футболисту

Агент Маттиас Фавано, клиентом которого является нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, высказался по поводу будущего своего подопечного.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что армейский клуб предложил «Коринтиансу» подписать 23-летнего аргентинца в летнее трансферное окно.

– Я слышал о том, что к Адольфо проявляют интерес многие клубы. Это неудивительно, но, извините, сейчас я не готов подробно это комментировать. На данный момент мой клиент игрок ЦСКА и готовится к новому сезону, – цитирует агента «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Гайч пополнил состав ЦСКА в августе 2020 года. Сумма его трансфера из «Сан-Лоренсо» составила 8,5 миллионов евро. В составе москвичей он отыграл 19 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Добавим, что прошлый сезон аргентинец провел в аренде в испанской «Уэске». На его счету один забитый мяч и три ассиста в 28 встречах.