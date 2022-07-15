Защитник «Локомотива» Лысцов покинул состав московского клуба

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о завершении трудового сотрудничества с центральным защитником клуба Виталием Лысцовым.

Отмечается, что железнодорожники договорились с 27-летним футболистом по поводу досрочного расторжения контракта.

Напомним, что Лысцов является воспитанником академии «Локомотива». В составе основной команды он отыграл лишь семь матчей.

Прошедший сезон футболист провел в «Ахмате» на правах аренды – на его счету 15 встреч за грозненцев, в которых он забил один гол. Также в своей карьере защитник выступал за «Крылья Советов» и португальскую «Тонделу».