ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Химки» близки к расторжению контракта с бывшим защитником «Зенита» Набиуллиным

Ранее футболист не был включен в заявку команды на сезон.
15 июля 2022 21:17
автор: Владислав Корегин

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о ситуации с левым защитником клуба Эльмиром Набиуллиным.

Ранее стало известно, что 27-летний футболист был отстранен от тренировок с основной командой, а также не был включен в заявку химчан на сезон-2021/22.

– Мы сейчас близки к соглашению о разрыве контракта. Эльмир понимает, что ему надо постоянно играть в основе. К сожалению, структура игры, которую мы проповедуем, не всегда ему позволяет играть в основе, – цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, что Набиуллин выступает за «Химки» с июля 2021 года. Всего за подмосковный клуб он отыграл 21 матч, забил один гол и отдал три результативных паса.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Зенита», «Рубина» и «Сочи».

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
«Зенит» на выезде не смог обыграть «Химки» в матче первого тура РПЛ
«Зенит» на выезде не смог обыграть «Химки» в матче первого тура РПЛ
В прошедшей встрече команды забили друг другу по одному мячу.
15.07.2022 21:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Краснодар» объявил о переходе сербского полузащитника Баньяца
«Краснодар» объявил о переходе сербского полузащитника Баньяца
Ранее сообщалось, что российский клуб заплатит за футболиста 1,6 млн евро.
15.07.2022 21:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Химки» близки к расторжению контракта с бывшим защитником «Зенита» Набиуллиным
Ранее футболист не был включен в заявку команды на сезон.
15.07.2022 21:17
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Спартака» Урунов может продолжить свою карьеру в клубе чемпионата Южной Кореи
Ранее узбекистанский футболист вернулся в расположение красно-белых после аренды в «Уфе».
15.07.2022 21:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Зенита» Вендел стал автором первого гола в новом сезоне чемпионата России
Бразильский футболист открыл счет в матче петербургского клуба против «Химок».
15.07.2022 20:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Защитник «Локомотива» Лысцов покинул состав московского клуба
Защитник «Локомотива» Лысцов покинул состав московского клуба
Красно-зеленые прекратили сотрудничество со своим воспитанником.
15.07.2022 20:17
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент форварда ЦСКА Гайча не готов комментировать интерес других клубов к футболисту
Аргентинский футболист выступает за армейский клуб с лета 2020 года.
15.07.2022 20:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
ЦСКА представил свою игровую форму на сезон-2022/23 (фото)
ЦСКА представил свою игровую форму на сезон-2022/23 (фото)
В субботу, 16 июля, красно-синие сыграют свой первый матч в новом сезоне РПЛ.
15.07.2022 19:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Марезом
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Марезом
Алжирский футболист останется в команде АПЛ как минимум до лета 2025 года.
15.07.2022 19:34
Футбол
автор: Владислав Корегин
Нападающий «Спартака» Шитов арендован «Крыльями Советов» до лета 2023 года
Нападающий «Спартака» Шитов арендован «Крыльями Советов» до лета 2023 года
19-летний игрок будет выступать за самарцев под 73-м номером.
15.07.2022 19:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Он всегда говорил то, что думал». Гаджи Гаджиев — о смерти Георгия Ярцева
Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев в разговоре с «Плеймейкером» отреагировал на известие об уходе на 75-м году жизни бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Георгия Ярцева.
Когда-то его называли «новым Аршавиным»… Бывший спартаковец Козлов умер в 29 лет
По предварительным данным, жизнь Александра Козлова оборвалась из-за оторвавшегося тромба.
Супермодель с ракеткой. Как Мария Шарапова стала самой известной россиянкой на Земле
Цикл публикаций, посвященный 30-летию российского спорта, продолжает статья о теннисистке, сумевшей не только одержать множество побед на корте, но и преобразовать их в сотни миллионов долларов и статус всемирной шоу-звезды.
Расстрел Каттани, игрушки Заремы и похороны Кубка РПЛ. Обзор футбольных мемов
Старт нового сезона в РПЛ - в картинках.
Дотянется ли «Спартак» до бронзы? Расклады в медальной гонке РПЛ-2022/23
Перед стартом очередного сезона Российской Премьер-Лиги главный фаворит очевиден, а вот группа команд, претендующих на попадание в призеры, невероятно широка.
Салихов переиграет прямолинейного китайца! Расклад и лучшие ставки на UFC on ABC 3
В ночь на 17 июля в американском Элмонте состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого встретятся топовые полулегковесы Брайан Ортега и Яир Родригес. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках.
1-й тур РПЛ с матчем Карпина против «Динамо»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
15 - 17 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
«Сравнения с «Пари Сен-Жермен» — отличная история!» Как в Нижнем презентовали «Пари НН»
Презентация нижегородского клуба РПЛ прошла на Набережной Федоровского.
«Хотим видеть полный стадион — будем биться за каждого болельщика». Галактионов — о новом сезоне «Пари НН»
Главный тренер клуба РПЛ из Нижнего Новгорода Михаил Галактионов на презентации команды поделился ожиданиями от стартующего сезона РПЛ.
«Факел» быстро потухнет? «Торпедо» — уровень «Оренбурга»? Расклады внизу РПЛ-2022/23
Чемпионская интрига в РПЛ перед стартом сезона просматривается слабо, а вот с теми, кто вылетит, все не так просто.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика