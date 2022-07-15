«Химки» близки к расторжению контракта с бывшим защитником «Зенита» Набиуллиным

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о ситуации с левым защитником клуба Эльмиром Набиуллиным.

Ранее стало известно, что 27-летний футболист был отстранен от тренировок с основной командой, а также не был включен в заявку химчан на сезон-2021/22.

– Мы сейчас близки к соглашению о разрыве контракта. Эльмир понимает, что ему надо постоянно играть в основе. К сожалению, структура игры, которую мы проповедуем, не всегда ему позволяет играть в основе, – цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, что Набиуллин выступает за «Химки» с июля 2021 года. Всего за подмосковный клуб он отыграл 21 матч, забил один гол и отдал три результативных паса.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Зенита», «Рубина» и «Сочи».