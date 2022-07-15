«Краснодар» объявил о переходе сербского полузащитника Баньяца

Атакующий полузащитник сербского клуба «Бачка Топола» Михайло Баньяц официально перешел в «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Отмечается, что в скором времени 22-летний хавбек прибудет в расположение команды РПЛ и пройдет медицинское обследование. Затем футболист подпишет с южанами трудовое соглашение.

Ранее в СМИ появилась информация, что контракт сербского игрока будет рассчитан на три года, а сумма трансфера составит 1,6 млн евро.

Напомним, что Баньяц выступал за «Бачка Тополу» с июля 2020 года. Всего за клуб он отыграл 80 матчей, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.