«Зенит» на выезде не смог обыграть «Химки» в матче первого тура РПЛ

Футболисты «Зенита» на выезде минимально обыграли «Химками» (1:1) в матче первого тура чемпионата России.
Отметим, что сине-бело-голубые открыли счет на 17-й минуте – автором забитого мяча стал полузащитник Вендел. Однако подмосковный клуб смог отыграться в концовке встречи усилиями нападающего Резиуана Мирзова (85).
Добавим, что в игре второго тура подопечные Сергея Семака на своем поле примут «Крылья Советов» (22 июля), а «Химки» дома встретятся с «Пари НН» (24 июля).
Чемпионат России
1-й тур
«Химки» – «Зенит» – 1:1 (0:1)
Голы: Мирзов, 85 – Вендел, 17.
«Химки»: Лантратов, Боженов (Зуев, 61), Тихий, Никитин, Филин, Идову, Черный (Камышев, 71), Глушаков (Главчич, 80), Гбане, Ломовицкий (Мирзов, 80), Руденко (Долгов, 71).
«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Родригао, Сутормин (Ерохин, 75), Барриос, Вендел (Круговой, 82), Кузяев, Клаудиньо (Бакаев, 65), Малком (Мостовой, 82), Сергеев (Кассьерра, 66).
Предупреждения: Боженов (44), Сутормин (67).