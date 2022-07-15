Южнокорейский полузащитник Ин Бом приостановил свой контракт с «Рубином» до лета 2023 года

Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что команду покинул центральный полузащитник Хван Ин Бом.

Отмечается, что 25-летний южнокореец воспользовался разрешением ФИФА и приостановил свой контракт с клубом из Татарстана до конца сезона-2022/23. С апреля по июнь хавбек выступал за «Сеул» на правах аренды.

Напомним, что Ин Бом выступал за «Рубин» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за казанцев 38 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

В составе сборной Южной Кореи футболист отыграл 33 встречи (4 гола).