«Зенит» не смог выиграть у «Химок» в чемпионате России впервые с 2007 года

Матч первого тура нового сезона РПЛ между «Химками» и «Зенитом» завершился вничью 1:1.

Согласно данным телеграм-канала Opta Sports, сине-бело-голубые не смогли обыграть подмосковный клуб впервые за 15 лет. Отметим, что в 2007 году команды также поделили очки в очной встрече – 2:2. Затем петербуржцы выигрывали своего соперника на протяжении девяти игр кряду.

Напомним, что в составе «Зенита» гол забил полузащитник Вендел (17-я минута), а химчане ответили результативным ударом нападающего Резиуна Мирзова (85).