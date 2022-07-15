Форвард сборной Швейцарии Эмболо перешел в «Монако»

«Монако» на своем официальном сайте сообщил о том, что к команде присоединился нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Брель Эмболо.

Отмечается, что французский клуб заключил с 25-летним швейцарцем четырехлетний контракт. Согласно данным СМИ, «монегаски» заплатили за данный трансфер 12,5 миллионов евро.

Напомним, что Эмболо выступал за «Боруссию» с июля 2019 года. Всего за команду Бундеслиги он отыграл 106 матчей, забил 25 голов и отдал 20 результативных передач.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета «Шальке» и «Базеля». В составе сборной Швейцарии он провел 56 встреч (9 голов).