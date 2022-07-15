Тренер «Химок» Юран заявил, что Набиуллин может продолжить свою карьеру в «Рубине» или «Торпедо»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением по поводу ситуации с левым защитником клуба Эльмиром Набиуллиным.

Ранее стало известно, что в скором времени подмосковная команда объявит о расторжении контракта с 27-летним футболистом. Недавно игрок был отстранен от тренировок, а также не был включен в заявку химчан на сезон-2022/23.

– Что натворил Набиуллин? Я на него сейчас не рассчитываю, мы всегда прямо разговариваем. У него два предложения: «Рубин» и «Торпедо». Что он выбрал, я не знаю. У нас прекрасные отношения. Надо говорит правду футболистам в лицо, – цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Набиуллин выступает за «Химки» с июля 2021 года. Всего за подмосковный клуб он отыграл 21 матч, забил один гол и отдал три результативных паса.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Зенита», «Рубина» и «Сочи».