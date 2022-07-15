Защитник «Байера» Тапсоба может перейти в «Арсенал» за 50 миллионов евро

Руководство «Арсенала» заинтересовано в подписании центрального защитника «Байера» Эдмонда Тапсобы в летнее трансферное окно.

Согласно информации Football Transfers, лондонский клуб планирует заплатить за 23-летнего футболиста из Буркина-Фасо 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что леверкузенцы намерены заработать на продаже своего игрока на 70 миллионов.

Напомним, что Тапсоба выступает за «Байер» с января 2020 года. Всего за «фармацевтов» он принял участие в 90 матчах команды во всех турнирах, забив три гола. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.