Дзагоев назвал преждевременными слова о том, что он готов стать игроком «Алании»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался по поводу появившихся слухов о том, что он может перейти в «Аланию» этим летом.

Ранее вице-президент владикавказцев Данил Гуриев заявил, что клуб ведет переговоры с 32-летним хавбеком. По его словам, футболист хочет вернуться на родину.

– Пока рано говорить о моей готовности перейти в «Аланию». Мы общались с руководством, клуб обозначил интерес, но на данный момент мы ничего конкретного не обсуждали. Официальных предложений тоже не было. Если оно поступит, я, конечно, его рассмотрю – с уважением отношусь к клубу из родной республики, – цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Напомним, что Дзагоев покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Он находился в клубе с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса. Вместе с армейцами хавбек стал трехкратным чемпионом России.