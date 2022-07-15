Семак считает справедливым ничейный результат в матче первого тура РПЛ между «Зенитом» и «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча первого тура чемпионата России, в котором его клуб на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1).

Отметим, что сине-бело-голубые не смогли обыграть подмосковную команду впервые с 2007 года. Ранее в последних девяти очных встречах с химчанами петербуржцы одержали девять побед.

– Игра, как и ожидалось, сложная. В первые минут 15-20 хорошо играли, контролировали мяч, но впоследствии темп и сам ход игры немножко убаюкивали. Думаю, те ошибки, которые мы сегодня допускали в обороне, не позволили победить. Мы очень много позволяли сопернику. Считаю, что результат справедлив абсолютно, – приводит слова Семака «Чемпионат».

Добавим, что в составе «Зенита» гол забил полузащитник Вендел (17-я минута), а химчане ответили результативным ударом нападающего Резиуна Мирзова (85).

В игре второго тура подопечные Семака на своем поле примут «Крылья Советов» (22 июля), а «Химки» дома встретятся с «Пари НН» (24 июля).