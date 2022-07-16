Кварацхелия рассказал о причинах отъезда из России

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия, перешедший в «Наполи» из батумского «Динамо», рассказал, почему он покинул Россию.

«Не хочу отвечать на вопросы о политике и о том, что происходит. Почему покинул Россию? Я уехал в свою страну, чтобы двигаться вперед», - приводит слова Кварацхелии Il Napolista.

Ранее сообщалось, что грузинский клуб получил 10 млн евро, а зарплата футболиста составит около одного млн евро. Transfermarkt сообщает, что Хварацхелия подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Напомним, что Кварацхелия перед переходом в «Динамо» этой весной играл за «Рубин», где провел 73 матча за неполные три сезона, в которых забил девять мячей и отдал 18 голевых передач.