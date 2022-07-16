«Барселона» презентовала Рафинью (фото)

Испанская «Барселона» представила бразильского вингера Рафинью в качестве нового игрока команды. В соцсетях клуба появились фотографии с презентации.

ФК "Барселона"

ФК "Барселона"

Ранее в СМИ появлялась новость о том, что каталонцы заплатят за форварда 58 миллионов евро.

Напомним, что Рафинья выступает за «Лидс» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за «павлинов» 67 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Бразилии нападающий отыграл девять встреч (3 гола).