Семин считает, что было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Реале»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин рассказал, в каком клубе он хотел бы увидеть бывшего форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу.

«Где бы хотелось увидеть Дзюбу? Было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Реале», ха-ха. Но к делу это никакого отношения не имеет. Зачем что-то говорить? Придет время, и все узнаем», - приводит слова Семин Sport24.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.