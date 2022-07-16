«Ярцев - великий человек с большой буквы». Аленичев - о смерти наставника

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на появившуюся новость о том, что экс-наставник «Спартака» Георгий Ярцев скончался в возрасте 74 лет.

Отметим, что в данный момент причины смерти отечественного специалиста не разглашаются. Согласно информации различных СМИ, тренер скончался у себя дома.

«Это был с большой буквы великий, добродушный человек, который в 1996 году с нами, с детским садом, в который никто не верил, сделал практически невозможное», - приводит слова Аленичева «РБ-Спорт».

Напомним, что будучи футболистом Ярцев в составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1979 году. В качестве тренера Ярцев привел красно-белых к победе в чемпионате России в 1996-м. Также в своей карьере он руководил сборной России (2003-2005).