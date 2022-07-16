Олег Матыцин: Ярцев был знаковой фигурой в отечественном футболе

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на появившуюся новость о том, что экс-наставник «Спартака» Георгий Ярцев скончался в возрасте 74 лет.

Отметим, что в данный момент причины смерти отечественного специалиста не разглашаются. Согласно информации различных СМИ, тренер скончался у себя дома.

«От имени министерства спорта выражаю глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Георгия Александровича Ярцева. Он был знаковой фигурой в отечественном футболе», - приводит слова Матыцина ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Напомним, что будучи футболистом Ярцев в составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1979 году. В качестве тренера Ярцев привел красно-белых к победе в чемпионате России в 1996-м. Также в своей карьере он руководил сборной России (2003-2005).