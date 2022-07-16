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Камышев рассказал о задаче «Химок» стать чемпионом России

Накануне подмосковный клуб сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).
16 июля 2022 10:45

Полузащитник «Химок» Илья Камышев после матча первого тура РПЛ против «Зенита» (1:1) заявил, что задачей максимум для команды в новом сезоне станет завоевание золотых медалей.

«Касательно целей на сезон, идем от игры к игре. Наверное, задача минимум - остаться в РПЛ, а максимум - стать чемпионом», - приводит слова Камышева «Матч ТВ».

Отметим, что сине-бело-голубые открыли счет на 17-й минуте – автором забитого мяча стал полузащитник Вендел. Однако подмосковный клуб смог отыграться в концовке встречи усилиями нападающего Резиуана Мирзова (85).

Добавим, что в игре второго тура подопечные Сергея Семака на своем поле примут «Крылья Советов» (22 июля), а «Химки» дома встретятся с «Пари НН» (24 июля).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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