«Газпром» и УЕФА подпишут соглашение, которое урегулирует взаимные претензии

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал, что компания подпишет с (УЕФА соглашение об урегулировании взаимных претензий.

«Все повели себя по-разному в этой ситуации. К примеру, сербская «Црвена Звезда» сохранила контракт, логотип на форме. С УЕФА мы сейчас в процессе подписания соглашения, которое урегулирует взаимные претензии», - приводит слова Куприянова «Матч ТВ».

Напомним, что в конце февраля УЕФА принял решение расторгнуть спонсорский контракт с «Газпромом» из-за политической ситуации в мире. Контракт был рассчитан до 2024 года.