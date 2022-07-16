«Человечище… Я сижу и реву». Радимов - о смерти Ярцева

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на появившуюся новость о том, что экс-наставник «Спартака» Георгий Ярцев скончался в возрасте 74 лет.

Отметим, что в данный момент причины смерти отечественного специалиста не разглашаются. Согласно информации различных СМИ, тренер скончался у себя дома.

«Человечище… Я сижу и реву. Не знаю, что говорить. Это был лучший тренер в моей жизни», - приводит слова Радимова РИА Новости.

Напомним, что будучи футболистом Ярцев в составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1979 году. В качестве тренера Ярцев привел красно-белых к победе в чемпионате России в 1996-м. Также в своей карьере он руководил сборной России (2003-2005).