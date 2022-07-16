Быстров считает, что Семак допустил ошибки в матче с «Химками»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о причинах ничьей команды в матче первого тура чемпионата России против «Химок» (1:1).

«Если «Зенит» не выиграл, значит, Семак допустил какие-то ошибки. Он смотрит игру с бровки, ему тяжело принимать решения. Где-то помощники не подсказали. Может быть, стоило пораньше сделать замены или наоборот», - приводит слова Быстрова «СЭ».

Отметим, что сине-бело-голубые открыли счет на 17-й минуте – автором забитого мяча стал полузащитник Вендел. Однако подмосковный клуб смог отыграться в концовке встречи усилиями нападающего Резиуана Мирзова (85).

Добавим, что в игре второго тура подопечные Сергея Семака на своем поле примут «Крылья Советов» (22 июля), а «Химки» дома встретятся с «Пари НН» (24 июля).