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«Интер» планирует согласовать покупку защитника «Торино» Бремера 18 июля

Бразильский футболист хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
16 июля 2022 11:55

Миланский «Интер» близок к покупке защитника «Торино» Глейсона Бремера. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в понедельник, 18 июля руководство «нерадзурри» встретится с представителями туринского клуба и 25-летнего бразильца, чтобы закрыть трансферную сделку и согласовать дату медицинского осмотра футболиста.

Напомним, что Бремер перешел в «Торино» в июле 2018 года из «Атлетико Минейро». С тех пор он принял участие в 110 матчах, забив 13 голов и отдав пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

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