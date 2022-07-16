«Интер» планирует согласовать покупку защитника «Торино» Бремера 18 июля

Миланский «Интер» близок к покупке защитника «Торино» Глейсона Бремера. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в понедельник, 18 июля руководство «нерадзурри» встретится с представителями туринского клуба и 25-летнего бразильца, чтобы закрыть трансферную сделку и согласовать дату медицинского осмотра футболиста.

Напомним, что Бремер перешел в «Торино» в июле 2018 года из «Атлетико Минейро». С тех пор он принял участие в 110 матчах, забив 13 голов и отдав пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.