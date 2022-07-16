Стало известно, когда состоится прощание с Георгием Ярцевым

Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мирзоян сообщил, что прощание с бывшим главным тренером красно-белых и сборной России Георгием Ярцевым состоится 19 июля в академии клуба.

Отметим, что в данный момент причины смерти отечественного специалиста не разглашаются. Согласно информации различных СМИ, тренер скончался у себя дома.

«Прощание состоится во вторник в академии «Спартака», - приводит слова Мирзояна ТАСС.

Напомним, что будучи футболистом Ярцев в составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1979 году. В качестве тренера Ярцев привел красно-белых к победе в чемпионате России в 1996-м. Также в своей карьере он руководил сборной России (2003-2005).