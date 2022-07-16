Сердар Азмун: Не вижу себя в российском футболе даже через несколько лет

Нападающий «Байера» Сердар Азмун, который ранее выступал за «Зенит», признался, что не видит себя в российском футболе в ближайшие несколько лет.

«Сейчас не вижу себя в российском футболе. И через несколько лет тоже», — приводит слова Азмуна Sport24.

Иранский форвард выступал за питерский клуб в период с 2018 по 2022 годы. В общей сложности он сыграл за сине-бело-голубых 104 матча, забил 62 гола и отдал 24 результативные передачи.

В прошлом сезоне Азмун принял участие в восьми играх «Байера» и забил один мяч.