Валерий Масалитин: Каждая игра для ЦСКА сейчас - это становление

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура с «Уралом».

«ЦСКА сейчас будет доказывать свою состоятельность, потому что многое изменилось. Каждая игра для них сейчас — это становление. Возможны качели туда-сюда от игры к игре. Надо набраться терпения и смотреть, как ситуация будет развиваться.

ЦСКА должен обыгрывать «Урал». Но с приходом нового тренера требуется время. Интересно, что сам Федотов начинал в «Урале»: он там работал вторым тренером. Интрига только в этом может быть. На бумаге ЦСКА фаворит», — сказал Масалитин «Чемпионату».

Матч первого тура с «Уралом» состоится 16 июля на «ВЭБ Арене». Начало игры - 15:00 мск.