В «Зените» опровергли, что клуб сделал «Фенербахче» преждложение по Салаи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что петербургский клуб делал предложение «Фенербахче» о переходе защитника Аттилы Салаи.

«Информация о том, что «Зенит» предложил 14 млн евро за Салаи, не соответствует действительности», - приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что Салаи выступает за турецкий клуб с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за стамбульцев 42 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.