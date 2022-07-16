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Петржела считает что ни один европейский топ-клуб не позовет Черчесова

На данный момент специалист возглавляет вегерский «Ференцварош».
16 июля 2022 13:33

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что Станислав Черчесов не будет приглашен в крупный европейский клуб.

«К русским в Европе непростое отношение. Так что ни один европейский топ-клуб не предложит Черчесову должность тренера. Его следующим местом работы будет российский клуб», - приводит слова Петржелы Sport24.

Напомним, что бывший тренер сборной России Черчесов с декабря 2021 года руководит «Ференцварошом». Под его руководством команда выиграла чемпионат Венгрии и Кубок страны.

источник: Sport24.ru
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