ЦСКА - «Урал»: Чалов, Гайич и Карраскаль выйдут в старте

Сегодня, 16 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 1-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уралом». Стали известны стартовые составы играющих команд.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Железнов, Бикфалви.
В прошлом сезоне чемпионом страны стал «Зенит». ЦСКА занял пятую строчку, «Урал» расположился на 12-м месте.
источник: «Советский спорт»