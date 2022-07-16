Отец Хесуса Медины заявил, что его сына все устраивает в ЦСКА

Франциско Медина, отец полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, рассказал о будущем сына.

Отметим, что в прошедшем сезоне 25-летний парагваец отыграл 12 матчей за красно-синих, забил один гол и отдал два результативных паса.

«Мой сын имеет контракт с ЦСКА еще на три года, его все устраивает, и он не намерен уходить из команды прямо сейчас», - приводит слова Франциско Медины «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Медина перешел в ЦСКА в январе этого года, подписав контракт до конца сезона-2024/25. Ранее в своей карьере он защищал цвета клуба MLS, а именно «Нью-Йорк Сити».

В составе сборной Парагвая хавбек провел одну встречу.