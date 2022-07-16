«Арсенал» подписал контракты с Козловым и Яновым

«Арсенал» из Тулы подписал контракты с двумя полузащитниками.

Как сообщает пресс-служба «оружейников», соглашения подписаны с Данилой Яновым и Иваном Козловым. Ранее последний выступал за дубль тульского клуба. Последние два года 22-летний хавбек провел в тверской «Волге». В минувшем чемпионате второй лиги Иван сыграл 13 матчей.

Добавим, что Янов прошлый сезон играл в «Форте» и провел 12 матчей. Дмитрий вызывался в юношескую сборную России. Тульский «Арсенал» арендовал футболиста у «Химок».