Обляков - о 10-м номере от Дзагоева: Что-то точно придумаю персонально для него!

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, что подготовит что-то специальное для бывшего игрока армейцев Алана Дзагоева, така именно от него футболист красно-синих получил 10-й номер.

«Говорят, «десятка» прокачивает скилл танцевания лезгинки? У осетин - наверное. На себе я пока этого не замечал. Полностью осознаю, что носить «десятку», тем более в ЦСКА - большая честь», - приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что Дзагоев покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Он находился в клубе с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса. Вместе с армейцами хавбек стал трехкратным чемпионом России.