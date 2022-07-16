Агент сообщил, что бельгийский «Стандарт» вел переговоры о переходе Агаларова

Агент Джамал Акаев, занимающийся трансфером нападающего Гамида Агаларова из «Уфы» в Европу, рассказал о переговорах с бельгийским «Стандартом». В итоге форвард пополнил состав «Ахмата».

Отмечается, что грозненская команда заключила с 21-летним футболистом трехлетний контракт. Согласно данным портала Transfermarkt, уфимцы заработали на данной сделке 3,5 миллиона евро.

«Сейчас можно уверенно сказать, что ближе всех, наверное, был бельгийский «Стандарт». Я много общался со спортивным директором клуба Фергалом Харкиным, который очень высокого мнения о Гамиде», - приводит слова Акаева «Чемпионат».

Напомним, что Агаларов выступал за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах.