Кечинов рассказал, почему «Спартак» нельзя считать фаворитом в игре с «Ахматом»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом». Встреча состоится сегодня в 20:00 мск.

«Не считаю «Спартак» фаворитом в этой игре. Тяжелейший матч предстоит: в Грозном всегда очень тяжело играть. Поэтому сегодня я ожидаю, что будет тяжелейший матч для «Спартака». Тем более после поражения «Зениту» 0:4, которое положительных эмоций не добавило команде. Не думаю, что после такого проигрыша команда находится в лучшем психологическом состоянии», — сказал Кечинов «Чемпионату».

В матче за Суперкубок России красно-белые уступили «Зениту» с разгромным счетом 0:4 на «Газпром-Арене». Игра против «Ахмата» пройдет в Грозном 16 июля и начнется в 20:00 мск.