«Боже мой, я не верю». Ари отреагировал на смерть Козлова

Бывший игрок «Спартака» Ари отреагировал на смерть экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова.

Ранее стало известно, что у 29-летнего футболиста оторвался тромб. В СМИ сообщалось, что трагедия произошла во время массажа или на тренировке.

«Боже мой, я не верю! Мои соболезнования. Очень грустная новость! Этот парень в свое время был многообещающим в «Спартаке». Мне нравилось с ним играть», — приводят «РИА Новости» слова Ари.

Козлов был воспитанником «Спартака», находился в системе клуба до 1 июля 2016 года и завоевал с ним серебро чемпионата России-2011/12.

Помимо «Спартака» он выступал за «Тосно», «Факел», казахстанский «Окжетпес», «Тюмень», «Химки» и ереванский «Арарат», последним клубом Козлова был крымский «Алустон-ЮБК», из которого он ушел в ноябре прошлого года.