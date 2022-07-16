Командам, приезжающим на гостевой матч с «Оренбургом», нужно будет делать ПЦР-тесты на коронавирус

«Оренбург» проинформировал РФС и РПЛ о требовании к гостевым командам.

Как рассказал президент клуба Василий Еремякин, что на домашних матчах оренбуржцев все должны будут иметь результаты ПЦР-тестов на COVID-19.

«Местный Роспотребнадзор дал нам информацию о том, что футболисты нашей и гостевой команд должны иметь ПЦР-тесты на руках. Не могу комментировать действия регулятора и ответить на вопрос, в связи с чем это принято. Болельщиков, сотрудников клубов это не касается», — цитирует ТАСС функционера.

Напомним, что 16 июля «Оренбург» сыграет дома против «Крылья Советов». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.