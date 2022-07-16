Быстров раскритиковал Каттани после ухода из «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.

Напомним, 13 июля пресс-служба красно-белых сообщила об уходе 40-летнего специалиста. Он занимал данный пост с декабря прошлого года.

«Нас кормят обещаниями, что мы узнаем, какие задачи ставит «Спартак», и тут же Каттани уходит, до этого крича: «Я привел великолепного тренера, которого никто не знает. Буду отвечать за результат, если что, с ним уйду». Понимаете, да? Он стоял за тренера, а перед началом сезона взял и ласты свинтил», - приводит слова Быстрова Sport24.

При этом Мележиков опроверг информацию о том, что на ситуацию с уходом Каттани из «Спартака» могло повлиять решение руководства команды не поддержать идею подписания бывшего защитника «Краснодара» Налдо.