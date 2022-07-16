Быстров оценил про реакцию фанатов «Спартака» на уход Бакаева

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказал мнение об уходе из «Спартака» воспитанника клуба Зелимхана Бакаева.

25-летний футболист покинул столичную команду по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Хавбек присоединился к петербуржцам на правах свободного агента, заключив с сине-бело-голубыми трехлетнее соглашение.

«Всегда, когда воспитанник уходит в другую команду, есть какие-то претензии. Но в этом виновато только руководство! Хотите посвистеть - свистите своему руководству», - приводит слова Быстрова Sport24.

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за столичную команду 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.