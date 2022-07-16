Акинфеев повторил рекорд Лоськова по количеству сезонов в российском чемпионате

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд экс-хавбека «Локомотива» Дмитрия Лоськова.

Сегодня вратарь «армейцев» вышел в основном составе на матч первого тура против «Урала». Таким образом, Акинфеев проводит 20-й сезон в чемпионате России, как и Лоськов.

Напомним, что Дмитрий установил рекорд в 2017 году. Лоськов провел прощальный матч за «Локомотив» в возрасте 43 лет.

Добавим, что Игорь на протяжении всей карьеры выступает за «армейцев».

На данный момент счет в матче между ЦСКА и «Уралом» - 0:0.