Быстров считает, что Дзюбе будет сложно выступать в европейском чемпионате

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказал мнение о перспективах Артема Дзюбы поиграть за рубежом.

«Считаю, после тридцати ехать куда-то за границу, мягко сказать - обманывать футбол», - приводит слова Быстрова Sport24.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.